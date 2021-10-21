Дмитрий Комаров, звезда тревел-шоу "Мир наизнанку", разоткровенничался об авиакатастрофе, которая произошла во время съемок.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров является успешным украинским телеведущим, который уже более 10 лет занят съемками шоу "Мир наизнанку". За это время Комаров успел побывать во множестве стран и показать украинцам много интересного. Не забывает Дмитрий и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Непал. Авиакатастрофа. Съемки спасательной операции в горах. 2016 год. Саша рвет коленную связку и утром я понимаю, что он точно не сможет снимать дальше.

Жена Саши тогда была беременна, и на случай, если вдруг мы не закончим съемки до родов, перед вылетом я познакомился с оператором Сашей Шиловым. Мы не договаривались о конкретике – я просто сказал, что позвоню «если что».

И «если что» настало. Я не смотрел на время в Киеве и набрал Шилова. Дома было 4 часа утра)) На вопрос «Спишь?», как и многие, кто берут трубку во сне, Саша ответил «нет») Я сказал, что срочно нужна помощь, и спросил, может ли он вылететь завтра. Ответ был «да». Ему сразу купили билет в Катманду и уже потом я узнал: утром Шилов проснулся и сказал жене, что ему снился разговор с Комаровым)) Жена сказала, что во сне он и правда с кем-то разговаривал. Шилов открыл почту и увидел билет Киев-Катманду.

«Я улетаю в Непал. Сегодня. Да, это правда», - примерно так сказал Саша дома. Так впервые в истории «Мира наизнанку» к нам прилетел второй оператор...

Перед съемками Украины мы вместе с Дмитриевым приняли решение, что эту экспедицию будут снимать два оператора. Хотелось сделать украинский сезон особенным. К тому же мы с Сашей кроме съемок много времени уделяли общению с людьми. Чтобы съемка не останавливалась – нужен второй оператор. Да и красоты у нас такие, что хочется все время летать дроном, снимать атмосферные кадры. Первый сезон Украины вместе с Дмитриевым снимал Сергей Мацко, а второй – Александр Шилов.

Опыт получался невероятно удачным, и мы решили внедрять его в «Мире наизнанку». И вот Эквадор, который вы увидите в эфире 1+1 уже начиная с 30 октября по субботам в 18-30 – снимало 2 оператора: не только бессменный Саша Дмитриев, но и Саша Шилов.

"Мир наизнанку" взрослеет, в каждом сезоне мы ставим новую планку, чтобы удивлять вас еще больше. Результат – скоро

Эквадор - с 30 октября

Украина - совсем скоро. Следите за анонсами", - написал Комаров о внедрении второго оператора.

Также Дмитрий опубликовал кадры, где можно увидеть его и операторов, а также травмированную ногу Александра, с которым произошел несчастный случай.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Самая лучшая передача которую я видел и самый лучший ведущий", "Самая лучшая передача", "Случайности не случайны", "Очень круто !!! Обожаю Мир наизнанку. Дочка всегда смотрит перед едой, сном , даже перед школой )))) очень поучительная передача))) ей теперь очень интересен наш мир ))) ей 6 лет".

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" поразил новым образом

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