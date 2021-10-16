Известная украинская телеведущая, обладательница титула «Мисс Украина» и жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко очаровала внешним видом на прогулке в осеннем парке.
Как передает Politeka.net, атмосферное фото красотка разместила у себя в Инстаграм.
Саша показала стильный образ во время осенней прогулки и порекомендовала своим поклонникам не сидеть дома, листая соцсети, а также отправляться на природу, чтобы подышать свежим воздухом, улучшить самочувствие и настроение.
Для прогулки телеведущая одела кашемировое пальто кофейного цвета, джинсы и кепку.
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Александра попозировала сидя на лавочке, держа в руках желтый лист на фоне золотого пейзажа.
"Зачем вы снова зашли в Инстаграм? Бросайте его скорее! И идите гулять на улицу)) Ставьте лайк и сразу йдить😁 Такой выходной лучше просидеть не в Интернете, а где-то на лавочке в осеннем парке. Мне очень понравилось в Бучанском. Были?) Не пропустите эту осень🧡", - написала она.
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