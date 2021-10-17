Ведущий и автор трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал, что отправился на новые съемки вместе со своим оператором Александром Дмитриевым.

"Мир наизнанку" влюбил в себя миллионы зрителей, так как телеведущий вместе со своим оператором стараются показать жизнь в самых неизведанных местах, передает Politeka.net.

Дмитрий Комаров вместе с Александром Дмитриевым в этот раз отправились в Эквадор. Об этом звезда ТВ рассказал в своем Инстаграм.

На фото оба позировали в авто и улыбались, при этом у ведущего были яркие очки.

"Снимаем очень яркий сезон. Скоро в эфире. Следите за анонсами. Эквадооооор🇪🇨



P.S. Ищите в поисковике "Sash Ecuador", слушайте, настраивайтесь на новый сезон и ностальгируйте. Одна из самых популярных песен 90-х, благодаря которой многие в принципе узнали про Эквадор🙂", - написал Комаров.

За полчаса публикация собрала более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Похож на рыжего из Иванушек", "Ждём с нетерпением!!! Обожаем путешествия 😍", "Пакистан был великолепен! 🥰 Никогда до этого не видела никаких передач про Пакистан, всегда эта страна казалось очень закрытой, но вы ее показали потрясающе интересно!", "Наш любимый журналист-натуралист! Обожаем вас, ребята! Берегите себя!", - написали пользователи сети.

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