Ведущий и автор трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал о народе, который его поразил во время путешествия за границу.

Дмитрий Комаров объездил много стран, показывая жизнь людей в разных уголках, передает Politeka.net. Передача "Мир наизнанку" завоевала большую любовь публики, поэтому телеведущий продолжает свои путешествия.

Так, Комаров отправился в Пакистан, и рассказал о городе Пешавар, где его поразили местные жители.

"Пешавар. Город, где живут пуштуны. Воинственный народ, у которого есть собственный кодекс чести пуштунвали. Он часто важнее законов страны. Руководствуясь пуштунвали, люди тут сами могут принимать решения быстрее, чем суд. Гораздо быстрее. Яркий город, который мне запомнился на всю жизнь", - рассказал путешественник, добавив, что сейчас туда возможен въезд туристов только в сопровождении охраны.

За час публикация собрала более 20 тысяч лайков и много комментариев:

"Какой костюм !!!🔥🔥🔥 Дорого богато 😍🙌🙌🙌", "Ждём.🔥🔥🔥 Спасибо за Ваш труд 👏👏👏", "Еще одно географическое открытие из коллекции Мира Наизнанку. Какие же вы классные!", "Дима , спасибо за увлекательные выпуски ❤️❤️❤️", "🔥 Прикид Алладина", "Дмитрий, спасибо за прекрасные репортажи! Берегите себя!".

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