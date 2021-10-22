Известный украинский телеведущий и журналист, ведущий программы о путешествиях "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал поклонникам не туристические места в Пакистане и рассказал о другой стороне страны.
Как пишет Politeka.net, 38-летний Дмитрий Комаров, который уже много лет ведет тревел-программу "Мир наизнанку", часто рассказывает поклонникам о своих приключениях в других странах.
На этот раз Комаров со съемочной группой отправились в Пакистан. Так, телеведущий решил показать другую сторону страны, побывать в нетуристических и даже опасных местах. Он побывал в городе Пешавар на границе с Афганистаном. Там действительно опасно, у Комарова была охрана.
"Мы покажем вам то, о чем меня больше всего спрашивали. То, что не смогут снять 99% журналистов. Говорю уверенно, потому что этот сюжет стал возможен только благодаря долгой и плотной работе с Пакистаном и сформировавшемуся доверию. ", - говорит Дмитрий.
Экс-домработница Пугачевой рассказала неизвестные подробности о ее детях и браке с Галкиным: "Страшно общаться"
Известный актер заговорил о романе с Мишиной: «Мы очень много проводили времени»
Экс-жена Позитива из "Время и Стекло" в маленьком купальнике пошалила под душем: "Вечно сияющая Венера"
Дорофеева забыла надеть штаны на важное мероприятие: кадры уже в сети
Последние минуты жизни нардепа Полякова попали на видео: что раскрыли кадры
Так, телеведущий поблагодарил пакистанские власти за то, что они ничего не скрывали и рассказал поклонникам, как побывал на рынках и в мастерских, где могут изготовить копию любого оружия.
"Поверьте, будет интересно не только мальчикам, но и девочкам. Такого в Голливудских блокбастерах не увидишь, потому что у нас не кино, а правда. В Пешаваре на границе с Афганистаном, где живут пуштуны, оружие - это часть культуры", - рассказывает Комаров.
Так, ведущий "Мир наизнанку" опубликовал серию фото, на котором показал, как изготавливают оружие и даже взял в руки заготовку для пистолета.
"Для меня это самый сильный в эмоциональном плане выпуск, который заставляет изменить свое мнение о людях", - признался ведущий.
Ранее Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" поразил новым образом: "Похож на рыжего из Иванушек".
Напомним, что молодая жена Комарова из "Мир наизнанку" неожиданно обратилась к украинцам: "Бросайте его поскорее".
A еще Politeka сообщала, что Комаров из "Мир наизнанку" попал в одно из самых жестоких племен в мире: "Каждого, кто ступит на их землю...".