Известный украинский телеведущий и журналист, ведущий программы о путешествиях "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал поклонникам не туристические места в Пакистане и рассказал о другой стороне страны.

Как пишет Politeka.net, 38-летний Дмитрий Комаров, который уже много лет ведет тревел-программу "Мир наизнанку", часто рассказывает поклонникам о своих приключениях в других странах.

На этот раз Комаров со съемочной группой отправились в Пакистан. Так, телеведущий решил показать другую сторону страны, побывать в нетуристических и даже опасных местах. Он побывал в городе Пешавар на границе с Афганистаном. Там действительно опасно, у Комарова была охрана.

"Мы покажем вам то, о чем меня больше всего спрашивали. То, что не смогут снять 99% журналистов. Говорю уверенно, потому что этот сюжет стал возможен только благодаря долгой и плотной работе с Пакистаном и сформировавшемуся доверию. ", - говорит Дмитрий.

Так, телеведущий поблагодарил пакистанские власти за то, что они ничего не скрывали и рассказал поклонникам, как побывал на рынках и в мастерских, где могут изготовить копию любого оружия.

"Поверьте, будет интересно не только мальчикам, но и девочкам. Такого в Голливудских блокбастерах не увидишь, потому что у нас не кино, а правда. В Пешаваре на границе с Афганистаном, где живут пуштуны, оружие - это часть культуры", - рассказывает Комаров.

Так, ведущий "Мир наизнанку" опубликовал серию фото, на котором показал, как изготавливают оружие и даже взял в руки заготовку для пистолета.

"Для меня это самый сильный в эмоциональном плане выпуск, который заставляет изменить свое мнение о людях", - признался ведущий.

Ранее Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" поразил новым образом: "Похож на рыжего из Иванушек".

Напомним, что молодая жена Комарова из "Мир наизнанку" неожиданно обратилась к украинцам: "Бросайте его поскорее".

A еще Politeka сообщала, что Комаров из "Мир наизнанку" попал в одно из самых жестоких племен в мире: "Каждого, кто ступит на их землю...".