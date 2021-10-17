Ведучий і автор Тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів, що відправився на нові зйомки разом зі своїм оператором Олександром Дмитрієвим.

"Світ навиворіт" закохав у себе мільйони глядачів, так як телеведучий разом зі своїм оператором намагаються показати життя в незвіданих місцях, передає Politeka.net.

Дмитро Комаров разом з Олександром Дмитрієвим цього разу вирушили в Еквадор. Про це зірка ТБ розповів у своєму Instagram.

На фото обидва позували в авто і посміхалися, при цьому у ведучого були яскраві окуляри.

"Знімаємо дуже яскравий сезон. Скоро в ефірі. Слідкуйте за анонсами. Эквадооооор🇪🇨



P. S. шукайте в пошуковику "Sash Ecuador", слухайте, налаштовуйтеся на новий сезон і ностальгуйте. Одна з найпопулярніших пісень 90-х, завдяки якій багато в принципі дізналися про Еквадор🙂", - написав Комаров.

За півгодини публікація зібрала понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"Схожий на рудого з Іванушек", "Чекаємо з нетерпінням!!! Обожнюємо подорожі 😍", " Пакистан був чудовий! 🥰 Ніколи до цього не бачила ніяких передач про Пакистан, завжди ця країна здавалося дуже закритою, але ви її показали приголомшливо цікаво!", "Наш улюблений журналіст-натураліст! Обожнюємо вас, хлопці! Бережіть себе!",- написали користувачі Мережі.

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