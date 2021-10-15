Відомий телеведучий і журналіст Дмитро Комаров, який веде популярного шоу про подорожі "Світ навиворіт" розповів про те, що пережив на кордоні Афганістану.

Як передає Politeka.net, Дмитро Комаров є відомим телеведучим і журналістом. Він прославився завдяки своїй участі в програмі "Світ навиворіт", де показує українцям різні країни та їх особливості.

Так, цього разу Дмитро Комаров опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. Цього разу він побував у місті Пешавар, яке знаходиться на кордоні з Афганістаном. Він визнав, що в цьому місті дійсно небезпечно, і їх зі знімальною групою весь час охороняли.

"Пешавар. Кордон з Афганістаном. Пуштун. Всіх туристів лякають цим містом і регіоном. Так, там правда є небезпеки. Так, нас весь час охороняли. Але місто і самі пуштуни мене вразили. Вперше в будь-якому місті я не зміг витратити гроші на харчування та побутові дрібниці – мене скрізь безкоштовно годували, поїли, дуже позитивно реагували.

Та що там говорити - я навіть зарядку для телефону не зміг купити: підійшов, вибрав, а мені її насильно подарували, гроші не взяли🙂 інший Пешавар – завтра, в суботу, о 18-30 на 1+1. Доктор, який намагається своїми силами зі скорпіонів придумати ліки, яке врятує мільйони життів. Базари, де туристу практично все безкоштовно. М'ясо, смачніше якого я не їв. Ласкаво просимо в Пешавар", - розповів Дмитро Комаров.

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