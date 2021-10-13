Телеведучий вирішив розповісти, як все було

Ведучий і автор тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів про новий сезон, знятий в красивій країні, і приготований для глядачів.

Відомий мандрівник Дмитро Комаров буває в різних країнах, передає Politeka.net. Телеведучий показує незвідані місця, і життя звичайних людей.

Цього разу Дмитро Комаров відправився в Еквадор, який назвали на честь екватора.

"В Еквадорі ми зняли документальний цикл про одне з найжорстокіших племен на планеті. Серед них є безліч тих, хто досі не контактував з цивілізацією. Кожного, хто ступить на їхню землю «неконтактних», вони вбивають списами", - розповів про велику небезпеку Комаров.

Далі телеведучий поділився, що познайомить глядачів з людьми, яким вдалося зробити швидку еволюцію і з кам'яного віку вони перенеслися в світ машин і комп'ютерів. За словами Дмитра Комарова, він поспілкується з вбивцею американських місіонерів, які робили перші спроби вийти на контакт з племенем.

"Тоді наш співрозмовник і його одноплемінники ще вважали всіх чужих людожерами, а літаки – привидами", - написав Комаров, додавши, що незважаючи на пандемію їм вдалося адаптуватися і вести зйомки в нових реаліях.

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