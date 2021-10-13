Ведучий і автор тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів про новий сезон, знятий в красивій країні, і приготований для глядачів.
Відомий мандрівник Дмитро Комаров буває в різних країнах, передає Politeka.net. Телеведучий показує незвідані місця, і життя звичайних людей.
Цього разу Дмитро Комаров відправився в Еквадор, який назвали на честь екватора.
"В Еквадорі ми зняли документальний цикл про одне з найжорстокіших племен на планеті. Серед них є безліч тих, хто досі не контактував з цивілізацією. Кожного, хто ступить на їхню землю «неконтактних», вони вбивають списами", - розповів про велику небезпеку Комаров.
Дочка Ані Лорак і Мурата спантеличила аномальними змінами в зовнішності: "бідна мавпуня, ні папки, ні мамки"
Український гонщик розбився в ДТП, від удару його викинуло з авто: кадри трагедії
Обірвалося життя знаменитого радянського актора: пішов занадто швидко і безжально
Наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина засвітила його з маленькою дівчинкою на руках: "Моя дитинка ще..."
Обірвалося життя зірки "Службового роману", деталі трагедії: "Раптово відчула себе погано"
Далі телеведучий поділився, що познайомить глядачів з людьми, яким вдалося зробити швидку еволюцію і з кам'яного віку вони перенеслися в світ машин і комп'ютерів. За словами Дмитра Комарова, він поспілкується з вбивцею американських місіонерів, які робили перші спроби вийти на контакт з племенем.
"Тоді наш співрозмовник і його одноплемінники ще вважали всіх чужих людожерами, а літаки – привидами", - написав Комаров, додавши, що незважаючи на пандемію їм вдалося адаптуватися і вести зйомки в нових реаліях.
Нагадаємо, Комаров з "Світ навиворіт" в оточенні охорони потрапив в місця, які приховують від туристів
Як повідомляла Politeka, Комаров у пір'ї натякнув, де знімає Новий "Світ навиворіт"
Також Politeka писала, Комаров з "Світ навиворіт" засвітив кадри весілля в пустелі, здивувавши подробицями