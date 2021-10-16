Відома українська телеведуча, володарка титулу "Міс Україна" і дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко зачарувала зовнішнім виглядом на прогулянці в осінньому парку.

Як передає Politeka.net, атмосферне фото красуня розмістила у себе в Instagram.

Саша показала стильний образ під час осінньої прогулянки і порекомендувала своїм шанувальникам не сидіти вдома, гортаючи соцмережі, а також вирушати на природу, щоб подихати свіжим повітрям, поліпшити самопочуття і настрій.

Для прогулянки телеведуча одягла кашемірове пальто кавового кольору, джинси і кепку.

Олександра попозувала сидячи на лавочці, тримаючи в руках жовтий лист на тлі золотого пейзажу.

"Нащо ви знову зайшли в Інстаграм? Кидайте його скоріше! І йдіть гуляти на вулицю)) Ставте лайк і одразу йдіть😁 Такий вихідний краще просидіти не в Інтернеті, а десь на лавочці в осінньому парку. Мені дуже сподобалося в Бучанському. Були?)

Не проґавте цю осінь ", - написала вона.

Нагадаємо, що Олександра Кучеренко показала фото з чоловіком, зроблене до початку їхніх стосунків: "непогано так".

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