Популярний український виконавець Олег Винник розповів, що у нього були проблеми зі здоров'ям, коли пропадав голос і йому довелося скасовувати концерти.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Олег Винник, якого називають повелителем "вовчиць", в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях"розповів про проблеми зі здоров'ям, чим викликав занепокоєння прихильниць.

Виявилося, що у вересні минулого року, коли артист брав участь в "Танцях з зірками", у нього стався ковід. І хоча це була легка форма, Винник настраждався. До того ж йому довелося піти з паркету шоу через хворобу, тоді взагалі злягла вся команда співака.

Зараз Олег разом зі своїми музикантами і бек-вокалісткою Таюне відпрацьовують концерти, квитки на які були розпродані ще до карантину. Причому кожен раз доводиться виступати двічі в кожному залі, бо запускають тільки 50% глядачів. Так, перед недавнім концертом у Львові в артиста пропав голос, і виступ опинився на межі зриву. Однак, лікарі і працьовитість Винника допомогли йому все ж виступити перед людьми.

Фанати стурбовані станом свого кумира, адже через його важку насичену роботу організм дає збої. У коментарях до інтерв'ю вовчиці висловили свою тривогу. "Олег Анатолійович, так ви були в біді. Як це так? Ви собі перезавантажуєте. Я плачу. Бережіть себе", "Дуже важливо, щоб артист добре відпочивав", "Олег, спасибі за ваші пісні. Здоров'я та успіхів у творчості", "Довго не могла зрозуміти, що ж так підкуповує в цьому співаку, і зрозуміла: його відвертість. Талант - само собою! Дай Боже Вам, Олег, здоров'я", "Спасибі за творчість і любов до людей".

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