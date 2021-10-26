У мережі опублікували кумедні фото і відео з молдавським артистом Даном Баланом, на якому він з'явився в компанії юних фанаток.

Як повідомляє Politeka.net, популярний молдавський виконавець Дан Балан, якому довгий час приписували роман з українською співачкою Тіною Кароль, несподівано з'явився на фото в компанії юних фанаток. Кадри артиста з дівчатками опублікували на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених йому.

На знімку Дан зображений в приміщенні, яке нагадує студію звукозапису, він стоїть в натовпі серед юних прихильниць і мило позує в об'єктив. Перед камерою артист з'явився в стильному коричневому піджаку і модних сонцезахисних окулярах.

Також опублікували кумедне відео, на якому Балан роздає цим дівчаткам автографи. У підписі до публікації йдеться: "Данчик з дітками". Користувачі тут же почали коментувати фото і відео: "Мило", "Як мило", "Це коли фотки були зроблені?", "Десь місяць тому", "Сумую за Даником", "Класно, прекрасний образ!", "Це хтось виставив недавно історію?", "Як мило", "Коли буде ця передача? Чи що це?".

Нагадаємо, "Дан вміє маскуватися": У мережі розкрили місцезнаходження Балана поки Кароль була в Британії.

Як повідомляла Politeka, Мама Дана Балана з розпущеним волоссям дала новий привід порівнювати себе з Кароль: "Знаємо ми ще одну любительку...".

Також Politeka писала, що Дан Балан і Тіна Кароль здивували своєю схожістю на дитячих фото: "А зараз Біла королева і смаглявий принц".