Рідкісне фото сім'ї Софії Ротару до трагедії спливло в мережі: "Шкода, що так рано пішов"

У мережі оприлюднили рідкісне фото родини Софії Ротару, яке зробили до того, як трапилася трагедія.

Як передає Politeka.net, Софія Ротару є легендарною співачкою. Вона прославилася завдяки своєму таланту і роботі у ВІА "Червона Рута", де музичним керівником був Анатолій Євдокименко. Вони познайомилися в 1968-му році, і через два роки у них вже з'явився син - Руслан Євдокименко. Як відомо, в 2002-му році у Анатолія Євдокименка стався інсульт, і він помер.

Цього разу на одній з фан-сторінок Софії Ротару опублікували нове фото. На кадрі - вся сім'я співачки, її чоловік Анатолій Євдокименко, їх син Руслан зі своєю дружиною Світланою, вона тримає на руках маленьку дочку Соню, а поруч з Русланом стоїть їх син - Анатолій.

"Софія Михайлівна в сімейному колі", - прокоментували на акаунті.

Шанувальники співачки залишили кілька коментарів: "Клас кадр. Щастя вам бажаю", "Яка щаслива сім'я. Дуже шкода дорога наша Софія Михайлівна, вашого Анатолія Кириловича, ви найщасливіша пара, прикладом у всьому нам, своєю лебединою вірністю, відданою любові", "Здорово! Молодці", "Прекрасна сім'я Шкода що глава сім'ї так рано пішов був прекрасна людина царство йому небесне", "Які красиві, щасливі, вся сім'я в зборі".

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