Учасник Андрій Кадай покинув шоу "Майстер Шеф"у дев'ятому випуску 11 сезону, як виявилося через проблеми зі спиною.

Як повідомляє Politeka.net, учасник популярного шоу "Майстер Шеф" Андрій Кадай змушений був покинути проект через погіршення здоров'я. Виявилося, у чоловіка були проблеми зі спиною і під час зйомок стан ще більше погіршився, через що йому довелося піти.

В інтерв'ю видання "КП" Андрій розповів, що зараз він почуває себе краще, проте до кінця він так і не відновився поки. За словами чоловіка, в той період, коли він дізнався, що пройшов кастинг на "Майстер шеф", він заліковував травму. "Може, так вийшло через те, що я її не долікував. Потрібно було ще якийсь час для мінімальної реабілітації", - каже Кадай. І додає, що робота на кухні непроста в плані фізичних навантажень, тому його проблеми зі спиною могли загостритися.

Зараз чоловік продовжує працювати в поліції, і не збирається повністю змінювати свою сферу діяльності на кулінарію. "Я і говорив, що на даному етапі не планую залишати поліцію. Це одна з моїх "мрій", це частина мого життя", - зазначив Кадай.

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