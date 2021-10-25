Участник Андрей Кадай покинул шоу "Мастер Шеф" в девятом выпуске 11 сезона, как оказалось из-за проблем со спиной.

Как сообщает Politeka.net, участник популярного шоу "Мастер Шеф" Андрей Кадай вынужден был покинуть проект из-за ухудшения здоровья. Оказалось, у мужчины были проблемы со спиной и во время съемок состояние еще больше ухудшилось, из-за чего ему пришлось уйти.

В интервью издание "КП" Андрей рассказал, что сейчас он чувствует себя лучше, однако до конца он так и не восстановился пока. По словам мужчины, в тот период, когда он узнал, что прошел кастинг на "Мастер шеф", он залечивал травму. "Может, так получилось из-за того, что я ее не долечил. Нужно было еще какое-то время для минимальной реабилитации", - говорит Кадай. И добавляет, что работа на кухне непростая в плане физических нагрузок, поэтому его проблемы со спиной могли обостриться.

Сейчас мужчина продолжает работать в полиции, и не собирается полностью менять свою сферу деятельности на кулинарию. "Я и говорил, что на данном этапе не планирую оставлять полицию. Это одна из моих "мечт", это часть моей жизни", - отметил Кадай.

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