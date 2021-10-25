Олег Винник показав головну жінку в житті Андрія Данилка, яка визнав детективу шоу "Маска" в почуттях.

Як пише Politeka.net, Олег Винник разом з Олею Поляковою, Настею Каменських, Андрієм Данилком і Дзідзьо є суддями шоу "Маска". 23 жовтня відбулася прем'єра другого сезону проекту. Першим персонажем став "Баян", під яким ховалася мама Андрія Данилка Інна Білокінь. Артистку ніхто не вгадав, але їй довелося зняти маску за підсумками голосування. Винник у себе в соціальній мережі Instagram опублікував кілька фото з першого випуску.

"Що скажете про перший випуск гіпершоу "Маска"? Я був дуже здивований, коли ми дізналися, хто ховався під маскою Баяна

А якими були ваші здогадки?

Інна Білокінь, ти бомбастична!",- написав Винник.

"Люблю", - написала сама Білокінь під публікацією Олега.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Цікаве шоу", "класне шоу", "Супер", "Шкода Інну, вона б ще дала спеку", " мені дуже сподобалося, ви як завжди чарівний!".

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