Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно хвалилася окулярами за 310 доларів, показала, як сходила до стоматолога і похвалилася результатом.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є успішною телеведучою в Україні, знімаючись у " Хто зверху?", "Хто проти блондинок?"і багатьох інших. Днями Леся похвалилася дорогим окулярами. А тепер Нікітюк в Instagram вирішила показати, як вирушила до зубного лікаря.

"Юрій Сергійович, Здрастуйте. Я вже готова", - сказала Леся.

На кадрах Нікітюк показала, як підійшла до кушетки. Біля неї стояв лікар, який повинен зайнятися зубами Лесі.

На другому фото Леся сфотографувала рот. Никитюк показала результат до і після. На першому фото можна помітити, що у зірки немає шматочка зуба. На другому знімку зуби виглядали набагато біліше і всі цілі. Зірка під кадрами поставила три закоханих смайлика.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій.

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