Дочка Олени Кравець з "Квартал 95", яка цього року відсвяткувала повноліття, здалася разом з хлопцем, загадково підписавши знімок.

Як пише Politeka.net, У Олени Кравець є троє дітей. Старша дочка Маша кілька років тому з'їхала від батьків, так як зірка "Квартал 95" чекала двійню і в квартирі ставало мало місця. Маша зараз живе з подружкою на орендованій квартирі і цього року відсвяткувала 18-річчя. Дівчина обожнює танці і вже більше 10 років віддала своєму хобі. Не забуває дочка Крааєць і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Маша була в шкіряній куртці, позуючи біля молодої людини на ім'я Кирило. Хлопець був не так тепло одягнений, як дочка Кравець, залишившись тільки в чорній футболці. Пара притулилася один одному, позуючи перед фотографом.

"З днем народження! Кирило. Велика любов <3", - написала Маша під фото.

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