Починаюча співачка і дочка суперблондинки Олі Полякової Маша, якій зараз 16 років, показала, яка несподіванка її чекала в кафе.

Як пише Politeka.net, Маша Полякова, як і знаменита мама, вирішила стати співачкою. Тільки 16 - річний підліток вибрала досить несподіваний напрямок-панк-рок. Зірка вже дала концерт, який розкритикували через нецензурні вирази в піснях. Але Маша назвала це ейджизмом. Не забуває Полякова і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На першому сторіс Маша влаштувала танці в топіку і джинсах. Зірка рухалася, вражаючи фігуркою.

На другому сторіс Полякова здалася вже на вулиці. Красуня вирішила розповісти, що з нею сталося в кафе.

"Коротше, я зайшла поїсти і мені подарували квіточки. Це так мило. Мені подарували квіточки, ааааааааа", - сказала на камеру Маша, демонструючи букет з квітами.

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