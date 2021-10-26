Починаюча співачка і дочка суперблондинки Олі Полякової Маша, якій зараз 16 років, показала, яка несподіванка її чекала в кафе.
Як пише Politeka.net, Маша Полякова, як і знаменита мама, вирішила стати співачкою. Тільки 16 - річний підліток вибрала досить несподіваний напрямок-панк-рок. Зірка вже дала концерт, який розкритикували через нецензурні вирази в піснях. Але Маша назвала це ейджизмом. Не забуває Полякова і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На першому сторіс Маша влаштувала танці в топіку і джинсах. Зірка рухалася, вражаючи фігуркою.
На другому сторіс Полякова здалася вже на вулиці. Красуня вирішила розповісти, що з нею сталося в кафе.
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"Коротше, я зайшла поїсти і мені подарували квіточки. Це так мило. Мені подарували квіточки, ааааааааа", - сказала на камеру Маша, демонструючи букет з квітами.
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