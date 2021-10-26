Начинающая певица и дочь суперблондинки Оли Поляковой Маша, которой сейчас 16 лет, показала, какая неожиданность ее ждала в кафе.

Как пишет Politeka.net, Маша Полякова, как и знаменитая мама, решила стать певицей. Только 16-летний подросток выбрала довольно неожиданное направление - панк-рок. Звезда уже дала концерт, который раскритиковали из-за нецензурных выражений в песнях. Но Маша назвала это эйджизмом. Не забывает Полякова и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На первом сторис Маша устроила танцы в топике и джинсах. Звезда двигалась, впечатляя фигуркой.

На втором сторис Полякова показалась уже на улице. Красотка решила рассказать, что с ней произошло в кафе.

"Короче, я зашла покушать и мне подарили цветочки. Это так мило. Мне подарили цветочки, ааааааааа", - сказала на камеру Маша, демонстрируя букет с цветами.

Напомним, Полякова после госпитализации дочери отправилась отжигать на танцполе

А еще Politeka писала, что дочь Поляковой устроила дерзкие развлечения в больничной палате, кадры

Также Politeka сообщала, что дочь Поляковой с новой внешностью устроила фотосессию с рыжеволосым красавцем



