Відома співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич засвітилася з відомим блогером Олегом Машуковським.

Як передає Politeka.net, Злата Огневич є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в міжнародному конкурсі Євробачення у 2013-му, де здобула 2 місце. Також вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка".

Так, цього разу співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Злата Огневич разом з відомим блогером Олегом Машуковським засвітилася на концерті Ольги Полякової. Там вони разом танцювали під її пісні, і підспівували їй.

"Виявилося дуже навіть нічого! Просто вау! Класно", - прокричав Олег Машуковський на відео.

Нагадаємо, непрості стосунки Приходька і Машуковського, які стали суддями пісенного проєкту "Співають всі", спочатку привертали увагу глядачів. Співачка і блогер неодноразово сварилися і влаштовували публічні розбірки, проте через час їх відносини стали краще, і вони подружилися.

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