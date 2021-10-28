Відома співачка Ані Лорак поділилася в мережі яскравими кадрами з прогулянки в московському парку, куди вийшла в стильному новому образі.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Ані Лорак, яка після довгих років мовчання нещодавно дала інтерв'ю українському телеканалу, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережі чарівні кадри з прогулянки в елітному районі Москви, на яких з'явилася в стильному образі.

Як видно, на кількох фотографіях ані зображена сидячи на лавочці в парку, вона розслаблено позує фотографу. Перед камерою зірка з'явилася в модному темно-зеленому тренчі з широким поясом, під яким видно бежеву кофтинку. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру зірки. Свій образ вона доповнила чорними черевиками на високих підборах, її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі легкий макіяж.

На ще одному знімку Лорак позує, стоячи біля ставка, на ній цей же тренч. Однак тут співачка тримає в руках яскраву червону сумку, її волосся розпущене, а на обличчі величезні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації зірка написала:"#ЯЖИВА". А шанувальники тут же почали коментувати її нові фото: "Які приголомшливі кадри. Королева!", "Вам до лиця осінь!", "Кароліна, вау! які атмосферні фотографії. Ви шалено красива", "Подобається ваш стиль, красуня!", "Кароліна, що ви творите? Справжня Діва!".

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