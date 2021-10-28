Известная певица Ани Лорак поделилась в сети яркими кадрами с прогулки в московском парке, куда вышла в стильном новом образе.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Ани Лорак, которая после долгих лет молчания недавно дала интервью украинскому телеканалу, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети очаровательные кадры с прогулки в элитном районе Москвы, на которых появилась в стильном образе.

Как видно, на нескольких фотографиях Ани запечатлена сидя на лавочке в парке, она расслаблено позирует фотографу. Перед камерой звезда появилась в модном темно-зеленом тренче с широким поясом, под которым видно бежевую кофточку. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру звезды. Свой образ она дополнила черными ботинками на высоких каблуках, ее волосы собраны в элегантную прическу, а на лице легкий макияж.

На еще одном снимке Лорак позирует, стоя у пруда, на ней этот же тренч. Однако здесь певица держит в руках яркую красную сумку, ее волосы распущены, а на лице огромные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации звезда написала: "#ЯЖИВА". А поклонники тут же принялись комментировать ее новые фото: "Какие потрясающие кадры. Королева!", "Вам к лицу осень!", "Каролина, вау! какие атмосферные фотографии. Вы безумно красивая", "Нравится ваш стиль, красотка!", "Каролина, что вы творите? Настоящая Дива!".

Напомним, Ани Лорак честно показала свою фигуру в топике и лосинах с низкой посадкой: кадры из спортзала.

Как сообщала Politeka, Ани Лорак с животом напоказ удивила новым образом на прогулке: "А внутри любовь и боль".

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