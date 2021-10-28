Певица Ани Лорак (Каролина Куек), которая уехала жить и работать в РФ, показала свою фигуру и заметный пресс после очередной тренировки в личном спортзале.

Ани Лорак нередко удивляет помолодевшим видом и изменившейся внешностью. Причем часто звезде в социальной сети Инстаграм пишут о том, что она изменилась, начала колоть ботокс и увеличила губы.

Сама Лорак никак изменения во внешнем виде не комментирует, лишь изредка показывая себя в спортзале и демонстрируя фигуру. Чаще всего для тренировок Лорак выбирает простые костюмы одного оттенка, состоящие из топа и лосин.

В этот раз Каролина уверенно показала плоский живот после занятий и доказала, что в целом находит в отличной форме не только из-за походов к косметологу.

Ранее мы писали, что исполнительница уехала на отдых сразу после презентации новой композиции, о которой теперь старается всячески напоминать. Даже в отпуске Каролина записывает короткие видео с записью песни.

При этом Каролине удалось впечатлить – она станцевала на улице под свою композицию и заинтриговала внешностью.

Напомним, что Ани Лорак поделилась откровением, блистая в безразмерном пальто

Как сообщала Politeka, экс-муж Ани Лорак показал, чем теперь занимается в Украине

Также Politeka писала, что Лорак похвасталась "новыми" губами во время похода в салон красоты