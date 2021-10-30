Український хореограф та переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова висловилася знову про пару співака MELOVIN (Костянтина Бочарова) і Лізу Русиної.

Ілона Гвоздьова вирішила не брати участь у п'ятому сезоні проекту, але при цьому дивиться його і висловлює думку про учасників, пише Politeka.net. Зокрема, хореограф неодноразово критикувала співака MELOVIN і його партнерку Лізу Русину.

На думку хореографа, техніка пари сильно страждає, а в деяких танцях співак танцює краще за свого вчителя. Також вона додала, що пара на паркеті поводиться вульгарно і аморально.

24 жовтня Гвоздьова станцювала разом з Русиною і Бочаровим, однак оцінки журі були все одно низькими. У новому сторіс хореограф пояснила, чому не допомогла поміняти думку журі.

"Думала, що помилилася у своїх висловлюваннях, і, можливо, була неправа в критиці в бік партнерки. Але взявши участь в тріо тільки переконалася в своїх словах. Отримала гіркий, але чесний досвід.

Ця пара епатажна точно, але технікою поступається всім іншим учасникам, і я в тріо також не змогла поліпшити їх ситуацію. Оцінки також були низькими. Я в цьому тріо теж програла", - написала Гвоздьова в сторіс.

Нагадаємо, на Гвоздьову після розборок з Melovin'ом обрушився новий шквал негативу

Як повідомляла Politeka, MELOVIN відповів Гвоздьової на звинувачення в пияцтві, скандал на "Танцях з зірками" набирає силу

Також Politeka писала, що Ілона Гвоздьова вийшла на зв'язок після ДТП і розкрила подробиці