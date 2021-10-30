Відомий співак і народний артист України Олександр Пономарьов з'явився в стильному одязі, викликавши обговорення в мережі.

Як пише Politeka.net, у 48-річного Олександра Пономарьова було два шлюби і обидва завершилися розлученнями.

Зараз народного артиста України вважають одним з найбажаніших холостяків країни, проте досі невідомо, чи вільне його серце, так як своє особисте життя Пономарьов не коментує.

Відомо тільки, що співак живе в заміському будинку з собачкою породи ши-тцу на прізвисько Ши.

На новому фото, яке Олександр запостив у себе в Instagram, він постав стильно одягненим. На ньому надітий салатовий спортивний костюм, дута жилетка і кросівки.

По всій видимості артист вирішив влаштувати пробіжку.

"Добрий вечір", - звернувся він до фоловерів.

У коментарях відразу ж з'явилися обговорення під публікацією Пономарьова.

Українців захопив його зовнішній вигляд.

"Спортсмен",

"Фискульт привіт",

"Сашко, ти такий класний 😍 люблю твій голос, твої пісні, твій стиль",

"Вау. Стильно. Доброго вечора Вам", - пишуть в мережі.

Раніше Politeka писала, що Пономарьов розповів про несподіване поповнення: "Влип очкарик".

Нагадаємо, що двічі розведений Пономарьов відповів, чи вільне його серце: "чесно...".

A ще Politeka повідомляла, що Пономарьов емоційно звернувся до українців і поділився атмосферним фото: "чекаю з хвилюванням".