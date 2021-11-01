Красуня-дружина відомого українського хореографа Влада Ями Ліліана показала чарівне фото в мережі і звернулася до дівчат.

Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого українського хореографа і судді шоу "Танців з зірками" Влада Ями Ліліана активно веде свою сторінку в Instagram. Так, цього разу красуня поділилася в мережі чарівним кадром, а в підписі до нього звернулася до дівчат.

Як видно, на знімку Ліліана виглядає задумливою і неначе сумною. Перед камерою вона з'явилася в чорному вбранні, її волосся недбало укладені, а на обличчі яскравий макіяж, вона пронизливо дивиться в об'єктив.

У підписі до фото Яма написала: "У кожній жінці є вогонь. Якщо любити її правильно, вона зігріє весь ваш будинок. Якщо ні, спалить його дотла... ось таке у мене сьогодні настрій. Дівчатка, ніколи не сумнівайтеся у своїй цінності, силі, і тому, що кожна з нас заслуговує бути щасливою, досягати своїх цілей, а іноді навіть бути надмірно самовпевненою і загадковою. Маємо право? Правда?".

Нагадаємо, Дружина Влада Ями, вперше показавши Малятко, приймає привітання з поповненням: "Які ж ви молодці".

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