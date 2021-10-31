Надя Дорофєєва, колишня солістка групи" Время и Стекло " показала, як презентувала нову пісню, з'явившись на сцені в латексному костюмі.
Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва дуже популярна співачка. Зірка після розпаду групи" Время и Стекло " зайнялася сольною творчістю. У співачки вийшло кілька хітів, а також альбом Dofamin. Не забуває Надя і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому відео, яке Надя опублікувала в соціальній мережі, зірка була в чорно-червоному латексному костюмі. Зірка презентувала пісню Fenomenal.
Фанати відразу почали коментувати виступ Наді:
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"Чекаємо цей прекрасний трек", "дуже", "красивий костюм", "виступ на висоті, в очікуванні альбому", "це вау було вогонь, мурашки", "залишилося дочекатися альбому", "Тут Надя в червоному костюмі, а там Вова і в один день, очі розбігаються", "Як дожити до альбому, Надія?".
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