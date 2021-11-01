Вєрка Сердючка, Олег Винник, Надя Дорофєєва і солістка "Go_A" Катя Павленко засвітилися на обкладинках і насмішили українців до Хелловіну.

У мережі з'явилися кадри з обкладинок журналів, на яких засвітилися зірки українського шоу-бізнесу. Видання Muzvar нагадали, як виглядали обкладинки в 2000-их роках і представили сучасні приклади. Про це передає Politeka.net.

На обкладинках "вигаданих" журналів засвітилися популярні артисти, а саме: Надя Дорофєєва, Вєрка Сердючка, солістка групи "Go_A" Катя Павленко, Олег Винник, Тіна Кароль, Jerry Hail, Lida Lee, Alyona Alyona, Ольга Полякова і Melovin (щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця сторінки).

"HALLOWEEN’21: обкладинки, які ми заслужили



Пам’ятаєте круті глянцеві журнали нульових, а ті заголовки від яких червоніли щоки? 😈 У день нечисті та містики ми вирішили трохи побешкетувати та уявили, як могли б виглядати наші суперстари на обкладинках тих культових видань.



Придивіться уважно, там зашифровано багацько пісень та інфоприводів",- розповіли у виданні.

Користувачі Мережі залишили безліч коментарів під фото: "Хлопці, це топ", "Хулігани", "Де купити? Терміново треба", "Я б все купила, крім останнього, це супер!", "Це просто топ. Ржу на всю хату".

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