Один з учасників "Україна має талант" прийшов на шоу, щоб завоювати серце судді Ксенії Мішиної - тим більше актриса нещодавно розлучилася з Олександром Еллертом, переможцем "Холостячки".

Так, 23-річний жонглер-рекордсмен Данило Лисенко вирішив відразу взяти бика за роги, заявивши, що прийшов на "Україна має талант" за Мішиною. Хлопець жартома зазначив, що не встиг подати заявку на "Холостячку" рік тому, але зараз надолужить згаяне, і подарував 32-річній Ксенії кільце.

"Коли дивився "Холостячку", почуття ревнощів, звичайно, шалено було присутнє, але я чекав майбутньої нашої зустрічі", - повідомив Данило.

Учасник "Україна має талант" всерйоз намірився замінити актрисі колишнього нареченого. За його словами, Мішина - тендітна дівчина, яка потребує міцної стіни, на яку зможе спертися і сховатися.

"Я вважаю, що можу бути для Ксенії навіть китайською стіною. Якщо у мене є мета, у мене немає перешкод. Я зроблю все, щоб бути з нею", - зізнався Данило.

До речі, за жонглювання на сцені троє суддів з чотирьох сказали хлопцеві "так", тому він проходить в наступний тур.

Українці з ентузіазмом обговорюють подію:

"З приводу виступу все добре, а з приводу віку нічого критичного в цьому не бачу, гарний хлопець красива дівчина! Удачі!!!"

"Пізно пацан! Вона з Шатирко мутить!"

"Може, це і не найлегший виступ, але понтів більше, ніж користі від всього, що відбувається. Якби не сказав, що в рекордах Гіннесса, то далі не пустили б"

Додамо, Мішина нещодавно вирішила покласти край чуткам про своє нібито примирення з Еллертом. Актриса заявила: "Дуже багато питань на цю тему. Щоб прояснити точно. Ми не разом і нічого між нами немає. Ні, ми не зустрічаємося".

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