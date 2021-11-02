Відома співачка Тіна Кароль, яка нещодавно стала Народною артисткою України, дала невеличке інтерв'ю Каті Осадчій під час зустрічі на заході та розповіла багато цікавого.

Тіна Кароль відвідала світський захід, на якому традиційно була присутня і Катя Осадча, яка брала у всіх зірок інтерв'ю. Тіна встигла відповісти на найцікавіші питання.

"Ти недавно повернулася з Великобританії, відвідала сина. Я бачила, що Веня вже виріс, набагато вище тебе. Наскільки тобі складно, наскільки не встигаєш за його дорослішанням?"- запитує Катерина.

Тіна чесно відповіла:

"Це складно, тому що я повинна пояснювати йому деякі питання.... Деякі чоловічі питання, загалом. І я тобі чесно скажу, я звертаюся, де ось у мене в оточенні чоловіка і прошу:»поговори з ним на цю тему, будь ласка". На багато саме чоловічі теми. Але загальноосвітні, якщо чесно, в школі там дітей вже всьому навчили вже. Бувають моменти, що Веня ставить мене в глухий кут, ревнує мене дуже. Він же чоловік в будинку " - підмітила Кароль.

Нагадаємо, Тіна Кароль є популярною українською артисткою. Вона почала свою кар'єру ще з підліткового віку, коли перемагала в багатьох вокальних конкурсах. На даний момент Тіна Кароль є народною артисткою України.

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