Дружина відомого гумориста і актора "Квартал 95" Юрія Ткача - Вікторія поділилася проблемою і показала, на кого схожа їхня дочка Ліза.

Як передає Politeka.net, Юрій Ткач є відомим українським коміком і шоуменом. Зараз артист є актором відомого шоу "Вечірній квартал". У коміка є дружина Вікторія і дочка Ліза.

Так, цього разу дружина Ткача опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Вікторія Ткач часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах. Там вона вирішила відповісти на найцікавіші питання, які підготували для неї користувачі мережі. Вона розповіла про свою проблему з невпевненістю.

"Нещодавно мені надійшла дуже цікава пропозиція! І ось уже тиждень, я намагаюся зібратися з думками, щоб записати ті самі відео-проби...І знаєте, що мене зупиняє? Фрази в голові "Та ну, в мені немає нічого такого, щоб вибрали саме мене...сумніваюся, що у мене вийде". Що це? Невпевненість, комплекси? Не знаю! Але і сказати, що я залежна від чужої думки, не можу! Ось якось так", - зізналася Вікторія Ткач.

Також, у неї запитали, на кого більше схожа їхня дочка з Юрієм Ткачем - Ліза.

"Як на мене, все занадто очевидно. Але дивіться самі!",- відповіла дружина Ткача.

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