Відомий український виконавець, шоумен і продюсер Dzidzio (Михайло Хома) розповів, чому не хотів пускати колишню дружину в шоу-бізнес.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український артист Dzidzio в інтерв'ю для YouTube-каналу "Балючі теми" розповів про стосунки з колишньою дружиною Ярославою, а також зізнався, чому не хотів пускати її в шоу-бізнес.

Так, за словами Михайла, причиною розлучення з Ярославою стало те, що вони з нею занадто різні. Однак, він не очікував, що колишня дружина наважиться на численні інтерв'ю, в яких обговорювалося їх розлучення. Більш того, Дзідзьо впевнений, що Славу спровокували відверто.

"Просто Славу запросили і попросили наговорити всякі речі, підводили до цього. І тут вийшло - "тиран, егоїст, засранець", - поділився своєю думкою Михайло.

Також він зізнався, що хотів уберегти тоді ще дружину від шоу-бізнесу і його не завжди приємних реалій. При цьому артист запевняє, що завжди намагався підтримати творчість Ярослави. "Я тільки оберігав, пісні завжди писав, давав їх реалізувати, продюсував, давав гроші", - каже Хома. Також він зазначив, що завжди намагався пояснити дружині, як влаштований шоу-бізнес – що артист повинен відпрацьовувати витрачені на його розкрутку гроші, утримувати колектив і багато витрачати на супутні ресурси.

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