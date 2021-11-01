Популярна співачка Тіна Кароль, яка днями вразила оновленим виглядом на зйомках нового кліпу, розповіла про попередню композицію, створену разом з молодим співаком.
На світському заході Тіна Кароль традиційно зустрілася з Осадчою і почала розповідати про цікаві теми і торкнулася творчих питань. Спочатку Кароль заговорила про свого сина, а після вже відповіла з приводу своєї співпраці з молодим артистом.
"Ти випустила альбом дуетів, але тільки Іван Наві удостоївся честі зняти з тобою дуже романтичне відео, де він доглядає за тобою. Ти така була не проти?» - підмітила Осадча.
Тіна відповів: «він до мене звернувся зі словами»давай знімемо відео". Я тоді була у Львові. І я погодилася, кажу-давай я прийду і знімемо. Це було реально спонтанно, але далі все поїхало в бік романтично. Нічого більше» - підкреслила Кароль, щоб уникнути пліток.
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Шанувальники шоу відреагували під відео на слова Кароль по-своєму:
"Тіна-красуня!; Тільки сьогодні подумала, чому з Іваном є кліп, а з Микитою ні?! І ось мені відповідь прийшла)) дуже хочу кліп на невірний!; все ніяк одружити не можуть; Тіна кривляється, це свідчить про її зміст. Що розумного, цінного, цікавого можна почерпнути в таких відео?; довго чекали таких кліпів".
Також Кароль, яка 28 жовтня представила шанувальникам новий кліп і пісню "подвійний рай" з нового однойменного альбому, здивувала шанувальників ще й кардинальною зміною образу.
На фан-сторінці в Instagram, присвяченій зірці, опублікували кадри з фотосесії, на яких вона з'явилася в іміджі з кліпу в дусі естетики двохтисячних.
Нагадавши, Тіна Кароль показала себе "нову", відео здивувало мережу:"дівчина Бонда".
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