Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, як йому живеться після розлучення з дружиною Аліною Харечко, і чи є у нього нове кохання.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український дизайнер Андре Тан, який нещодавно презентував модну капсульну колекцію в колаборації з телеведучою Катею Осадчою, в інтерв'ю їй же в програмі "Світське життя" розповів про своє холостяцьке життя. Так, за словами кутюр'є, нещодавно він побував на конкурсі "Міс Україна", і навіть відчув себе ловеласом.

"Днями був конкурс "Міс Україна" і я відчував себе ловеласом. Тому що всі дівчата прямо підходили...", - похвалився дизайнер.

Катя Осадча зазначила, що Андре - завидний холостяк, ще й багатий. Вона нагадала, що після розлучення дизайнер залишив колишній дружині Аліні Харечко будинок, тоді як у нього залишилося кілька квартир. Однак, зі слів Тана, знову вступати у відносини він поки не готовий.

"Я тобі так скажу, зараз я один. Після розлучення завжди потрібно відходити пару років, так кажуть психологи", - зізнався модельєр. Відзначимо, що раніше в своїх інтерв'ю Андре Тан також говорив, що хоче насолодитися холостяцьким життям і поки не поспішає шукати нове кохання.

Нагадаємо, Андре Тан змінився до невпізнання, показавшись з білим волоссям і в строгому костюмі: "Я – ходячий лейбл".

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