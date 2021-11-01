Відома співачка Ольга Полякова, яка разом з Машею Єфросиніною веде шоу "Взрослые девочки" вдарила по плечу свою колегу.
Як передає Politeka.net, нещодавно телеведуча Маша Єфросиніна і співачка Ольга Полякова зробили своє шоу на ютуб-каналі під назвою "Взрослые девочки". Там вони обговорюють жіночі проблеми та актуальні теми.
Так, цього разу в новому випуску шоу "Взрослые девочки" стався курйозний випадок. Дівчата обговорювали купальники і вибирали, злитий або роздільний. Ольга Полякова сказала, що з таким животом, як у неї, вона вибере роздільний купальник.
А Маша Єфросиніна вибрала злитий, і аргументувала це тією ж причиною.
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Після цих слів Ольга Полякова підняла руку і вдарила Машу Єфросиніну по плечу.
"У тебе *****ий живіт!",- закричала співачка.
"Врятуйте мене, вона мене б'є! Мене б'є Полякова! Насильство!", - у відповідь прокричала телеведуча.
Ольга Полякова цей вчинок пояснила тим, що бачила Єфросиніну в лазні, і помітила, що у телеведучої немає целюліту, і у неї ідеальна фігура.
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