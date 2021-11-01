Головний герой одного з сезонів шоу "Холостяк" Михайло Заливако разом зі своєю обраницею Ганною Богдан взяв участь на танцювальному шоу "Танці з зірками", але отримав безліч критики.

Михайло Заливако і Анна Богдан в ефірі шоу Танці з зірками 8 сезон виконали Фрістайл під пісню «Океан Ельзи – Обійми» і отримали безліч відгуків далеко не втішного змісту. Як відомо, пару критикували навіть за те, що вони зійшлися у фіналі «Холостяка».

Кожен епізод " Танців з зірками» дивує якимись скандальними випадками, спантеличує образами і отримує неоднозначні суперечки в мережі через висловлювання учасників. Цього разу в центрі подій була новина про виступ пари і їх вид на шоу.

Не обійшлося без їдких зауважень:

"Люди на своїх весіллях набагато краще танцюють; Навіщо взагалі це було?) Цій парі потрібно спуститися на землю. Шоу називається "Танці з зірками"...питання одне: де тут зірки? Чим вони видатні? Або я чогось не розумію?); Молодці! Як для нетанцующих-дуже добре; люди хвилювалися, старалися, ніжно і красиво; Дерев'яна Аня і незграбний Міша, на це було ніяково дивитися;. Ой, та нормально вони станцювали як для першого разу".

Також пулярний блогер і герой одного з сезонів "Холостяка" Михайло Заливако, який зустрів свою любов Анну Богдан на проекті, поділився в Instagram яскравими кадрами з екстремальної фотосесії.

Виявилося, що закохана парочка вирушила в швейцарським Альпи і там влаштувала екстремальну фотосесію високо в горах.

Нагадавши, "Холостяк" Заливако і його обраниця Богдан готуються до довгоочікуваної події: "вміють же баби мужиків розводити".

Як повідомляла Politeka, Переможниця " Холостяка "з Заливако Богдан показала, як напружує м'язи в спортзалі:"дуже важко".

Також Politeka писала, що "Холостяк" Заливако провів вечір без Анни Богдан в компанії турботливої красуні:"все стабільно".