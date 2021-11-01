Відома актриса Тетяна Кравченко, яка прославилася завдяки ролі Валюхи в серіалі "Свати" показала нове фото за яке її розкритикували.

Як передає Politeka.net, Тетяна Кравченко є відомою російською актрисою. Вона прославилася завдяки виконанню безліч ролей в театрі і також роллю Валентини Петрівни Будько (Валюхи) в серіалі "Свати".

Так, на цей раз актриса поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку вона разом зі своїм колегою по "Сватам" Федором Добронравовим (він виконував роль Івана Будька) та іншими акторами.

"Золотий дует", - підписала фото актриса.

Шанувальники серіалу залишили безліч коментарів під фото, де розкритикували знімок: "Людмили Артем'євої не вистачає! Без неї не Золотий...Зовсім...", "Бюстгальтери нині не в моді?)", "Валюха, де ліфчик? Поруч же чоловіки!", "Яке жахливе фото, всі улюблені артисти вийшли незграбно", "А причому тут дует? Стоять четверо, значить квартет".

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