Відома українська співачка Тіна Кароль, яка раніше взяла участь у провокативній фотосесії з новою зачіскою, спантеличила виглядом під час зустрічі з фанатами на вулиці.

Тіна Кароль презентувала новий кліп, в якому постала з новою зачіскою і оновленим відтінком світлого волосся. Причому виконавиця не стала говорити, чи дійсно змінила зачіску або ж це була звичайна перука.

Через це в мережі почалися пори: чи змінила Кароль вперше за довгі роки зачіску або знову тимчасово підігріває інтерес до себе і свого кліпу з новою піснею. Шанувальники зірки після інтерв'ю на радіо вирішили її зустріти.

Саме ролик з моменту зустрічі і спровокував суперечки фанатів в мережі:

"І тут я згадала як ми зустрічали її з радіостанцій в Казахстані🥲 😍; як їй класно з новою зачіскою, я, так чекала, нарешті! ❤ ️ ; Яка гарна! Дівчинка просто. 😍 😍 😍 ; Девчушечка така ❤ ️ прям як ніби їй 18 років😍 😍; не зрозумію це у неї перуку або вона чубок підстригла ?); 😂 Точно,😂Пугачова копія😂; Тіна з цією зачіскою мені нагадує Пугачову, в хорошому сенсі:))" »

Напмним, Тіна Кароль разом з сином Веніаміном вже давно живе в заміському будинку, який знаходиться в Зазим'ї, недалеко від Києва. Особняк, площею близько 350 кв.м, подарував дружині покійний чоловік Євген Огір, який вона потім ще якийсь час добудовувала і облаштовувала.

У двоповерховому будинку на даний момент артистка живе практично одна, адже її син вчиться в Лондоні і вкрай рідко буває вдома. Причому співачка сама стежить за оздобленням і садом свого двору.

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