Відома співачка і екс-учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва закинула ногу, показавши себе з незвичайного ракурсу.

Надя Дорофєєва є популярною українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "Время и Стекло", де вона виконувала соло разом з Позитивом (Олексієм Завгороднім). Як передає Politeka.net, в 2020-му році група розпалася, і Надя Дорофєєва почала сольну кар'єру.

Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно артистка виступила зі своїм номером на конкурсі "Міс Україна 2021". Там вона з'явилася в яскравому образі. на ній чорний латексний топ і яскраві червоні штани з того ж матеріалу. Свій образ Надя Дорофєєва доповнила чорними рукавичками, які додали сміливості образу.

"У попередньому пості - мій виступ на "Міс Україна". Закликаю вас подивитися, адже над номером працювали найкращі і мої улюблені @tri.direction і @dnndbdhdhdueuk, а пісню писали Ми з Потапом і @foleysound", - розповіла Надя Дорофєєва.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото артистки: "Номер, кстати, уф", "Клас", "Кращий виступ", "Дуже гарне вбрання і макіяж кайф!!", "Ці червоні штани змушують закохатися", "Ого, які штани!", "Мені дуже сподобався образ❤️ він бомбічний", "Стиль до обличчя".

Раніше повідомлялося, Сердючка, Винник, Дорофєєва і солістка Go_A, засвітившись на обкладинках, насмішили українців: "Ржу на всю хату"

Також, екс-дружина Потапа показала, якою чуттєвою може бути Дорофєєва: кадри для модного глянцю

Politeka розповідала, Дорофєєва влаштувала пікантну фотосесію, прикрившись руками: "Ще більше задоволення..."