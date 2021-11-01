Відома співачка і екс-учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва закинула ногу, показавши себе з незвичайного ракурсу.
Надя Дорофєєва є популярною українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "Время и Стекло", де вона виконувала соло разом з Позитивом (Олексієм Завгороднім). Як передає Politeka.net, в 2020-му році група розпалася, і Надя Дорофєєва почала сольну кар'єру.
Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно артистка виступила зі своїм номером на конкурсі "Міс Україна 2021". Там вона з'явилася в яскравому образі. на ній чорний латексний топ і яскраві червоні штани з того ж матеріалу. Свій образ Надя Дорофєєва доповнила чорними рукавичками, які додали сміливості образу.
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"У попередньому пості - мій виступ на "Міс Україна". Закликаю вас подивитися, адже над номером працювали найкращі і мої улюблені @tri.direction і @dnndbdhdhdueuk, а пісню писали Ми з Потапом і @foleysound", - розповіла Надя Дорофєєва.
Шанувальники залишили безліч коментарів під фото артистки: "Номер, кстати, уф", "Клас", "Кращий виступ", "Дуже гарне вбрання і макіяж кайф!!", "Ці червоні штани змушують закохатися", "Ого, які штани!", "Мені дуже сподобався образ❤️ він бомбічний", "Стиль до обличчя".
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