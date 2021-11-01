У мережі опублікували архівне відео, на якому показали емоційну реакцію принца Вільяма на кадри з його мамою принцесою Діаною.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці news_zvezd в соцмережі Instagram опублікували трепетне відео з британським принцом Вільямом, на якому показали його реакцію на кадри з його покійною мамою принцесою Діаною.

У ролику видно, що принц Вільям сидить за монітором, на якому йде відео з кадрами його тоді ще живої матері – принцеси Діани. Як відомо, понад 20 років тому Леді Ді трагічно загинула в автокатастрофі, сталося це після того, як вона розлучилася зі спадкоємцем британського престолу принцом Чарльзом.

Видно, що принц Вільям ледь стримує сльози, дивлячись на кадри з мамою, на яких вона виглядає молодою і життєрадісною. "В очах стільки болю", - йдеться в підписі до публікації.

Треба сказати, що користувачі Мережі не залишилися байдужі і почали активно коментувати відео: "Одна особа з мамою. Яка ж вона була добра і мила", "Він розуміє хто винен у смерті матері, йому не вистачає її, але проти бабки і титулів не готовий йти, як Гаррі і Мег", "Я б сказала – в очах стільки смутку", "Вона кращий приклад для всіх", "Ну так мама ж. Щоб там королівська сім'я про неї не говорила, для нього вона єдина. І ні бабуся, ні батько не замінять порожнечі в душі", "Він на неї схожий дуже".

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