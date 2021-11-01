Відомого співака Олега Винника, який є зіркою-детективом на телешоу "Маска", поцілувала Горила прямо на сцені.

Як передає Politeka.net, Олег Винник є знаменитим українським артистом. Він користується величезною популярністю, і вже не перший рік підкорює своїм талантом. Як відомо, він став одним із зіркових детективів на шоу "Маска".

Так, цього разу на сторінці шоу "Маска" в Instagram опублікували нове відео. На кадрах на сцену виходить персонаж Горила. Олег Винник зачарувався нею, і вийшов до неї на сцену. Після чого, він станцював з нею танець і дозволив себе поцілувати в щоку (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Ось так пристрасті вирують в гіпершоу МАСКА 🔥 Горила зачарувала самого Олега Винника 😏", - написали на акаунті шоу "Маска".

Шанувальники шоу залишили безліч коментарів під відео: "Там Таюне 100%", "Там точно не Таюне. Жодна підказка не пов'язана з нею. Там точно Гайтана, тому що всі підказки вказують на неї)", "І я так думаю", "Цікаво, хто під маскою?", "Тетяна Григорівна))".

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