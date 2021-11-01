Відома телеведуча Катя Осадча, яка веде авторську програму "Світське життя", показала кадри з Берліна.

Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою українською телеведучою. Вона веде авторську програму про зірок шоу-бізнесу "Світське життя". У 2017-му році вона оголосила про те, що вийшла заміж за колегу Юрія Горбунова.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, на минулих вихідних Катя Осадча вирушила до Берліна, де влаштувала велосипедну прогулянку по околицях міста. Свого 2-місячного сина Данила і старшого сина Івана вона залишила на Юрія Горбунова. На кадрах телеведуча показує яскраві кадри з головних визначних пам'яток Берліна.

"А ви просите незнайомих людей сфотографувати вас? :) Ось фотографії авторства людей з різних кінців світу. біля Бернінер будинок мене фотографувала дівчина з Іспанії з прекрасним відчуттям композиції :), погляд знизу-дівчинка німкеня років 10, а фото з колонами-група туристів з Мексики, які шукали кращий ракурс між колонами і я його знайшла 😂 По кожному фото тепер своя історія. Повернулася і вже знову хочу в Берлін. Домовилися з Іллею, що обов'язково взимку знову злітаємо, як два роки тому",- розповіла Катя Осадча.

Нагадаємо, що у Каті Осадчої три сини. Старший з них-Ілля, якого вона народила від першого шлюбу.

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