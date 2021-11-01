Відомий український виконавець Позитив (Олексій Завгородній) показав кумедні кадри з колишньою колегою по дуету Надею Дорофєєвою.

Як повідомляє Politeka.net, популярний виконавець Олексій Завгородній, який раніше виступав у дуеті "Время и Стекло" з Надею Дорофєєвою здивував фанатів веселими кадрами з нею в Instagram. Схоже, колишні колеги зустрілися на студії продюсерського центру Mozgi Entertainment, і вирішили влаштувати імпровізовану фотосесію.

Судячи з кадрів, Надя і Льоша після припинення спільної роботи залишилися хорошими друзями. На знімках вони веселі і явно дурять перед фотографом. На одній з фотографій Завгородній поставив Дорофєєву в цікаву позу, розсунувши їй ноги і вхопившись за одну з них, а вона ніби як і не проти.

У підписі до публікації Позитив написав: "Me & Dodo". Користувачі тут же почали коментувати нову публікацію зірок: "Гаразд, шиппери, наш вихід", "Я вас дуже сильно люблю", "Відразу видно любов між вами", "Найкращі", "Я люблю вас обох всім серцем", "Як це мило", "Які класні", "Найкращі", "Які милі"

Нагадаємо, Позитив з "Время и Стекло" повідомив про свій стан після травми і показав фото: "Ого, одужуй швидше".

Як повідомляла Politeka, Позитив після розпаду "Время и Стекло" оприлюднив особливі кадри з Дорофєєвою: "Поржете".

Також Politeka писала, що Позитив з "Время и Стекло" несподівано висловився про Дорофєєвої і Потапа: "По-перше, Надя...".