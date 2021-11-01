"Я ніколи не думала, що буду так ридати"

Відома актриса, головна героїня першого сезону "Холостячки" і суддя "Україна має талант" Ксенія Мішина розповіла про трагічну ситуацію з її улюбленцем.

Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною актрисою. Також вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Холостячка". Нещодавно актриса оголосила, що вона стала однією з суддів шоу "Україна має талант".

Так, цього разу "Холостячка" опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ксенія Мішина зі сльозами на очах сидить в машині та розповідає, чим закінчився її похід у ветеринарну клініку з домашнім улюбленцем - хом'яком.

"Друзі, ще раз Привіт. Ви недавно у мене запитували, Як справи у мого хом'ячка. Все погано, вчора виявила у неї ось таку дірку в Тельці. Зараз вийшла з ветеринарки, і сказали, що рак і вона скоро помре", - зі сльозами на очах видала Ксенія Мішина.

"Ось, Я ніколи не думала, що буду так ридати...Я більше ніколи не буду заводити хом'яків. Я з ними пережила жахливий стрес, я бачила як вони один одного пожирають, як вони один одного мутузят до кровищі, і як вони вмирають від раку", - розповіла "Холостячка".

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