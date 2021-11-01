Відомий український виконавець Олег Винник поділився яскравим відео зі своїх гастролей, на якому можна побачити його "таємну дружину" Таюне.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Олег Винник виклав у своєму мікроблозі в Instagram бекстейдж відео зі своїх гастролей у Харкові та Сєвєродонецьку. На кадрах можна побачити не тільки натовпи фанаток, сам концерт і розваги артиста і його команди, а й старанну підготовку до виступу.

Також на відео на декількох кадрах можна побачити бек-вокалістку Винника Таїсію Сватко (Таюне), яку називають його "таємною дружиною". Так на одному з фрагментів Таюне виступає на сцені з мікрофоном в руках, а на ще одному кадрі вона разом з Олегом сідає в автобус з квітами і м'якою іграшкою в руках.

У підписі до ролика Винник написав: "Харків/Сєвєродонецьк. Концертний тур - це окреме життя, яке ми проживаємо разом". Шанувальники тут же почали коментувати нове відео на сторінці артиста, засинаючи його компліментами і подяками.

Нагадаємо, Олега Винника публічно поцілувала учасниця шоу "Маска", з'явилося відео: "Ось так пристрасті...".

Як повідомляла Politeka, "Таємна дружина" Олега Винника вразила зміною зовнішності, співак не стримав почуттів: "Люблю".

Також Politeka писала, що "Таємна дружина" Винника в екстра-коротких шортах показала, як потрібно виглядати в 47 років: "Які ніжки".