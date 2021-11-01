Відома співачка Тіна Кароль, яка нещодавно випустила новий альбом "Другой рай", засвітила кадри з важливого заходу.

Як передає Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською артисткою. Вона почала свою кар'єру ще з підліткового віку, коли перемагала в багатьох вокальних конкурсах. Також нещодавно вона стала Народною артисткою України. Варто відзначити, що пару днів тому Тіна Кароль випустила новий музичний альбом "Другой рай".

Так, цього разу Тіна Кароль опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах співачка прийшла на "Русское радио" презентувати альбом "Другой Рай", і там же вона дала інтерв'ю радіоведучим, в якому повела себе зухвало. На вигляд одного з ведучих вона назвала його Бібером через чубчик.

"Негідник", - назвала себе в ефірі Тіна Кароль.

На презентацію вона прийшла в шикарній чорній сукні-піджаку на великих ґудзиках, в яких видно відмінну фігуру співачки. Пізніше її зустріли шанувальники після інтерв'ю і подарували їй величезний букет квітів.

"Спасибі за милу зустріч", - подякувала фанатів співачка.

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