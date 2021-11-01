Молода дружина відомого артиста Віктора Павлика Катя Репяхова з 4-місячним сином на руках звернулася до українок за порадою.
Як передає Politeka.net, Катерина Репяхова є дружиною відомого артиста Віктора Павлика. Як відомо, 55-річний співак одружився з 27-річною дівчиною у 2020-му році. Нещодавно у них народився син - Михайло.
Так, цього разу дружина Павлика опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно Катя Репяхова разом зі своїм чоловіком Віктором Павликом і 4-місячним сином Михайлом відпочивала в Туреччині. Вона виставила кадр з відпочинку, де в зеленій сукні з квітковим принтом позує на камеру з малюком на руках.
Чоловік Пугачової Галкін змінився до невпізнання і налякав виглядом: "Конкурент Михайлу Галустяну"
Пішов з життя творець культових радянських фільмів: його картини виростили покоління
"Чи вагітна я?": Каменських за лаштунками шоу "Маска" розставила всі крапки над "i" про себе та Потапа
Юний переможець "Співають всі" зійшовся з відомою співачкою: "Наступного тижня..."
Останні хвилини життя нардепа Полякова потрапили на відео: що розкрили кадри
"Як перезимувати та не зійти з розуму?!😅
Питання риторичне)
Мишко будинку дуже погано засинає (вдень)
Коли йде в ніч, як то легше.
Ось сьогодні швиденько зібралися і пішли на вулицю.
А якщо злива? Що робити тоді? 🙈
Матусі, чим ви займалися і будете займатися взимку з малюками?",- запитала українок Катя Репяхова.
Раніше повідомлялося, Молода дружина Віктора Павлика, вимушена жити в орендованому житлі, зробила зізнання: "Немає відчуття вдома"
Також, Молода дружина Віктора Павлика зізналася, як змінилося життя після пологів: "Як не любила ніколи..."
Politeka розповідала, Молода дружина Павлика поскаржилася на складнощі з вихованням дитини: "Ледве жива"