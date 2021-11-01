Молода дружина відомого артиста Віктора Павлика Катя Репяхова з 4-місячним сином на руках звернулася до українок за порадою.

Як передає Politeka.net, Катерина Репяхова є дружиною відомого артиста Віктора Павлика. Як відомо, 55-річний співак одружився з 27-річною дівчиною у 2020-му році. Нещодавно у них народився син - Михайло.

Так, цього разу дружина Павлика опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно Катя Репяхова разом зі своїм чоловіком Віктором Павликом і 4-місячним сином Михайлом відпочивала в Туреччині. Вона виставила кадр з відпочинку, де в зеленій сукні з квітковим принтом позує на камеру з малюком на руках.

"Як перезимувати та не зійти з розуму?!😅

Питання риторичне)



Мишко будинку дуже погано засинає (вдень)

Коли йде в ніч, як то легше.



Ось сьогодні швиденько зібралися і пішли на вулицю.

А якщо злива? Що робити тоді? 🙈



Матусі, чим ви займалися і будете займатися взимку з малюками?",- запитала українок Катя Репяхова.

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