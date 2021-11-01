Відома телеведуча Маша Єфросиніна вирушила на Мальдівський відпочинок, і вже показала в мережі яскраві кадри з білосніжного пляжу.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча і тренер "Ліги Сміху" Маша Єфросиніна часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно зірка вирушила на відпочинок на Мальдіви, звідки вже встигла похвалитися фантастичними кадрами.

На фото і відео, які Маша виклала в сторіс можна побачити, як вона прогулюється по красивому пляжу поруч з кришталево чистою і прозорою водою океану. Перед камерою телезірка з'явилася в роздільному яскраво-жовтому купальнику, який красиво підкреслив її плоский живіт і пружні принади. Свій образ Єфросиніна доповнила стильним пляжним капелюшком і величезними сонцезахисними окулярами.

У сторіс телеведуча зізналася, що взяла з собою на Мальдіви величезну кількість купальників, так що схоже цей жовтий тільки один з багатьох, які шанувальники побачити на сторінці зірки.

Нагадаємо, Єфросиніна Покотила на Мальдіви і показала фігуру в блакитному купальнику: "Нарешті...".

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