Чоловік Катерини Кухар, судді проекту" Танці з зірками«, Олександр Стоянов зробив важливу заяву напередодні виступу з балетом» Кармен", в якому він бере участь разом з дружиною.

Як пише Politeka.net, про це артист балету написав на своїй сторінці в Instagram.

"І у зв'язку з тим, що в Києві з 1 листопада встановлена «червона зона» епідеміологічної небезпеки, кожному глядачеві потрібно знати! Заявлені вистави відбудуться відповідно до заявленого репертуару, але із зазначеними карантинними Умовами відвідування масових заходів", - написав Стоянов.

Чоловік Кухар нагадав, що тепер глядачам крім квитка потрібно мати один з наступних документів:

документ, що підтверджує негативний результат тесту на COVID-19;

експрес-тест на визначення антигену Coronavirus SARS-CoV-2 (проведено не більше ніж за 72 години до відвідування вистави);

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації. Міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозової вакцини;

документ про підтвердження одужання від зазначеної хвороби (дія якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатку»Дія");

«Для нас дуже важливо, щоб наші вистави проходили в безпечних умовах! Тому бережіть себе, не хворійте і дотримуйтеся правил!» - підсумував Стоянов.

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