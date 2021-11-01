Відома українська співачка Джамала показала в мережі яскраві кадри з концерту, який встигла відіграти перед посиленням карантину.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська виконавиця Джамала, яка нещодавно вилетіла з "Танців з зірками" поділилася в своєму Instagram яскравими кадрами з концерту в Києві, який провела за кілька днів до введення посиленого карантину.

На відео можна побачити, як підготовку до виступу і генеральний прогін, так і сам концерт з глядачами в залі. Сама співачка на кадрах з'являється в різних образах - спортивному під час підготовки, і ошатному для виступу.

У підписі до публікації Джамала висловила своє невдоволення посиленням карантинних обмежень: "Мені не подобається ця наша нова реальність, вона зовсім неприваблива. Ми як космонавти, які вперше вирушили у відкритий космос. Я відчуваю злість і розпач, я не знаю, що чекає нас далі. Скільки це триватиме? Ніхто не знає. Але ми повинні рухатися далі і займатися тим, що краще вміємо. І, звичайно, берегти себе!".

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